‘House of the Dragon’ yıldızı kendi kendine sormuş: Bu kadar seks sahnesine gerek var mıydı?

TV efsanelerinden ‘Game of Thrones’ hayranlarının merakla beklediği ‘House of the Dragon’ dizisinin başrollerinden Matt Smith, çekimlerde ‘bu kadar seks sahnesine gerek var mı‘ diye sorguladığını anlattı.

Smith, rol arkadaşı Emma D’Arcy ile… Fotoğraf: HBO

George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.

‘Doctor Who‘ dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Smith Prens Daemon Targaryen karakterini canlandırıyor.

Rolling Stone’a konuşan Smith’in ‘House of the Dragon’daki seks sahnelerine dair anlattıkları tıpkı öncülü gibi bu tür sahneleriyle konuşulacağını gösteriyor: “Kendi kendinize ‘Bir tane daha seks sahnesine ihtiyacımız var mı gerçekten’ diye sorarken buluyorsunuz. ‘Evet var‘ diyorlar. Sanırım kendinize şunu sormalısınız: Ne yapıyorsun? Kitapları yansıtabiliyor musun yoksa zamanı yansıtsın diye kitapları sulandırıyor musun? Bence bizim görevimiz kitapları doğru şekilde, yazıldığı gibi sunmak.“

İki kitaptan oluşan ‘Ateş ve Kan’ serisinin tamamını okumadığını belirten oyuncu karakterinin seks sahnelerinden payına düşeni alıp almadığının sorulması üzerine “Evet hatta bana sorarsanız biraz fazla bile aldı” verdi.

‘House of The Dragon‘ 21 Ağustos’ta HBO ve HBO Max’te 21 Ağustos’ta yayınlanacak.