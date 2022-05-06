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Yaramazlara biraz batar!

‘House Of the Dragon’ dizisinden yeni tanıtım


TV efsanelerinden ‘Game of Thrones’ serisinin öncesini anlatan ‘House Of The Dragon’ dizisinden yeni tanıtım yayınlandı.

Fotoğraflar: HBO

George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.


Dizide Paddy Considine Kral Viserys Targaryen rolünde, ‘Doctor Who‘ dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith kardeşi Prens Daemon Targaryen karakterini canlandırıyor.

HBO ve HBO Max’te 21 Ağustos’ta yayınlanacak diziden yeni fragman ve karakterlerin posterleri paylaşıldı.

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