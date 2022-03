‘Taht Oyunları’ sevenlere müjde: ‘House Of The Dragon’ ağustosta yayında

TV efsanelerinden ‘Game of Thrones’ serisinin öncesini anlatan ‘House Of The Dragon’ dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Fotoğraf: Twitter

George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.

Dizide Paddy Considine Kral Viserys Targaryen rolünde, ‘Doctor Who‘ dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith kardeşi Prens Daemon Targaryen karakterini canlandırıyor.

Dizinin yayıncısı HBO 10 bölümlük yapımın 21 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.

Dizi HBO MAX platformunda ve HBO kanalında yayınlanacak.