kısa sürede 20 milyon izleyiciye ulaşan House of the Dragon’ın ikinci sezonu için erken onay aldı.

HBO, 21 Ağustos’ta yayınlandıktan sonraki beş gün içinde ABD’de 20 milyondan fazla izleyiciye ulaşan dizinin ikinci sezonu onayladı. Dizi, izlenme performansıyla ‘HBO tarihinde en çok izlenen yeni orijinal dizi’ rekorunu kırdı.

George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçen House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.