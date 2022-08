Merakla beklenen ‘House of the Dragon’ dizisi pazar gecesi izleyiciyle buluştu. İlk bölümü sadece ABD’de yaklaşık 10 milyon kişi izledi. Bu HBO için bir prömiyer rekoru oldu.

George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.

Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor.