George Martin ‘House of the Dragon’ prömiyerine katılamadı: Covid

TV efsanelerinden ‘Game of Thrones’ serisinin öncesini anlatan ‘House of the Dragon’ dizisinin prömiyerine yaratıcısı yazar George R.R. Martin katılamadı.

Martin otel odasında karantinadan video yayınladı.

George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.

ABD’nin Los Angeles kentinde yapılan dizinin prömiyerine Martin Covid-19 olduğu için katılamadı.

Dizinin yayınlanacak HBO ve HBO Max’in içerik direktörü Casey Bloys haberi paylaşarak şunları söyledi: “Bugün George R.R. Martin’i takdim ederek başlayacak ve bu yolculukta onunla olmanın ne kadara müthiş olduğunu anlatacaktım. Bu dünyanın mimarının bu yolculukta bizimle olamsının ne kadar keyifli olduğunu söylemek istiyordum. Ne yazık ki George Comic-Con’da Covid kaptı. Ama iyi endişelenecek bir şey yok.”

73 yaşındaki yazar geçen hafta San Diego’daki Comic-con etkinliğine katılmıştı.

Martin de Youtube’dan yayınladığı bir videoda semptomlarının hafif olduğunu, biraz öksürük ve burun akıntısı yaşadığını anlattı. Çok iyi bakıldığını belirten Martin “İlaçlarımı alıyorum. İyi olacağım” dedi.