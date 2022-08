House of the Dragon Twitter’ı da salladı: 1 milyondan fazla tweet atıldı 

Üç yıl aradan sonra House of the Dragon dizisiyle ekranlara dönen ‘Westeros Dünyası’ hayranlarını sosyal medyada topladı.

Fotoğraflar: HBO

George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçen House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor.

‘Westeros Dünyası’nın hayranları yeni diziyi tartışmak ve sohbet etmek için Twitter’a akın etti. Pazar geceki prömiyerden sonra ilk 24 saat içinde dünya çapında 1 milyondan fazla tweet atıldı.

En çok konuşulan karakterler

Game of Thrones, geniş karakter kadrosuyla ünlü. House of the Dragon, efsaneye daha da fazlasını ekliyor. İzleyiciler ‘Daenerys’i unutmadı, ancak yeni yıldızlar ‘Rhaenyra ve Daemon Targaryen’ hakkında da çok konuşuyorlar. Prömiyerin en çok konuşulan karakterleri; Daenerys Targaryen, Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Viserys Targaryen, Arya Stark.