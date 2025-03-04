Gül'den İmamoğlu'na: Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘açılış’ iddialarına yanıt verdi.

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İmamoğlu, 961 mahalle muhtarıyla yaptığı iftarda şunları söylemişti:

“11 yıldır belediye başkanıyım. İddia ediyorum; beş yıllık ilçe yönetimimde, İstanbul’da benim kadar proje üretip, açılış yapan bir başka ilçe belediye başkanı yoktur. Dönün bakın; 2014-19’a bakın. 2019’dan bugüne açılışlarımızı, törenlerimizi hepiniz biliyorsunuz, hepiniz yaşıyorsunuz. Bundan daha fazla tören, açılış var mıdır? Benim açılışıma vali gelemez. Öyle değil mi? Vali, kimin valisi? Devletin değil mi? Kaymakam gelemez. Hiç gelmedi. Niye gelemez? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi.”

Gül sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun bu sözlerine şöyle yanıt verdi:

“Talihsiz bir açıklama olmuş. Sayın cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok. Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahallî ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır.”