Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması: Eski müdür gözaltında

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği üç konserin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediyenin eski kültür ve sosyal işler müdürü E.D. gözaltına alındı.

Belediye hakkında daha önce baskın ve ihale dosyalarına el konduğu iddiası ortaya atılmıştı. Fakat CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, haberleri yalanlamış ve savcılığın incelemek üzere evrak talep ettiğini söylemişti.

Beykoz başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan iki Manuş Baba konseri ile iptal edilen Baba Zula konserinin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.