CHP Beykoz ilçe başkanı baskın haberini yalanladı: Savcılık evrak talep etti

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, belediyeye baskın yapılıp ihale dosyalarına en konduğu haberlerini yalanladı.

Taştan, savcılığın incelemek üzere evrak talep ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Beykoz Belediyesi

Taştan, Beykoz Belediyesi’ne Hazine Bakanlığı’ndan müfettişlerin gelerek ihale dosyalarını ve ilgili belgeleri topladığı yönündeki haberleri yalanladı.

Söz konusu haberlerde belediyeye baskın yapıldığı, polislerin başkan yardımcılarını ve müdürleri belediye çağırıp ifade aldığı yazılıyordu.

Taştan, Halk TV’de katıldığı programda bu haberin yalan olduğunu söyledi: “Savcılık bir evrak istiyor. Başka bir şey yok. Bir evrak isteniyor, o kadar. Gelen herhangi bir müfettiş yok.”

İlçe başkanı ayrıca bu belgelerin saat 17:00 civarlarında istendiğini, haberlere konu olan baskın benzeri bir durumun olmadığını belirtti.