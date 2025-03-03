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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Tarihe 'İstanbul Hukuksuzluğu' diye geçecek bir dönem yaşıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasına “Tarihe ‘İstanbul Hukuksuzluğu’ diye geçecek bir dönem yaşıyoruz” diyerek tepki gösterdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

Beykoz Başsavcılığı, 21 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti. Köseler’le 21 kişi 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. 2 Mart’ta bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22’ye yükselmişti.


Beykoz Başsavcılığı, 17 kişi için aynı suçlardan tutuklama talep etmiş, bugün köseler dahil 13 kişi tutuklanmıştı.

İmamoğlu, X hesabından CHP’nin İstanbul’daki üç belediye başkanının tutuklu olduğuna dikkat çekerek şöyle yazdı:

“Tarihe ‘İstanbul Hukuksuzluğu’ diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un üç CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda.

Seçimde, millete kaybedenler başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz. İnançla yola da mücadeleye de devam ededeğiz.”

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