Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması: Eski müdür adli kontrolle serbest

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği üç konserin ihalesinde usülsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada belediyenin gözaltına alınan eski kültür ve sosyal işler müdürü E.D. serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Beykoz Belediyesi

Beykoz başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki iki Manuş Baba konseriyle iptal edilen Baba Zula konserinin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda gözaltına alınan E.D karakola gidip imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye hakkında daha önce baskın ve ihale dosyalarına el konduğu iddiası ortaya atılmıştı. Fakat CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, haberleri yalanlamış ve savcılığın incelemek üzere evrak talep ettiğini söylemişti.