Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Köseler dahil 21 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. 2 Mart’ta bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22’ye yükselmişti.
Beykoz Başsavcılığı, bugün 17 kişi için ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’dan tutuklama talep etmişti.
ANKA‘nın haberine göre Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Köseler dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen beş kişiyse serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Beykoz başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki iki Manuş Baba konseriyle iptal edilen Baba Zula konserinin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
Belediyenin eski kültür ve sosyal işler müdürü E.D. gözaltına alınmış, 26 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Aynı başsavcılık 21 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti. Köseler’le 20 kişi 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.