Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 17 kişi için tutuklama talebi

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 17 kişi için ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’dan tutuklama talep edildi.

Alaattin Köseler. Fotoğraf: X

Köseler dahil 21 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında dün bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22’ye yükselmişti.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 22 kişi, Beykoz Adliyesi’ne götürüldü.

Mahkemeye sevk edilen Köseler dahil 18 kişi için tutuklama talep edildi.

Dört kişi hakkında da adli kontrol talep edildi.

Ne olmuştu?

Beykoz başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki iki Manuş Baba konseriyle iptal edilen Baba Zula konserinin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Belediyenin eski kültür ve sosyal işler müdürü E.D. gözaltına alınmış, 26 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı başsavcılık 21 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti. Köseler’le 20 kişi 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.