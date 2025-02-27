Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 21 kişi gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 21 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan gözaltına alındı.

Beykoz Belediyesi. Fotoğraf: AA

Beykoz başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki iki Manuş Baba konseriyle iptal edilen Baba Zula konserinin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Belediyenin eski kültür ve sosyal işler müdürü E.D. gözaltına alınmış, dünse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı başsavcılık 21 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı.

21 kişi işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü.

Polislerin Beykoz Belediyesi’ndeki aramaları devam ediyor.