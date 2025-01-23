Grand Kartal yangınında ölenlerin en az 36'sı çocuk

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında ölen 78 kişinin en az 36’sı 18 yaş ve altında.

Fotoğraf: AA

Yangında ölen 78 kişinin kimlik tespiti tamamlandı ve isimleri açıklandı.

BBC‘nin açık kaynaklardan derlediği verilere göre yangında 18 yaş ve altında en az 36 kişi öldü.

Yangında neredeyse her aileden en az bir çocuk hayatını kaybetti.

Çocukların çoğu ya ilkokul ya da ortaokul öğrencisiydi. Pek çok okul, öğrenciler için taziye mesajı yayınladı.

Sömestr tatili nedeniyle çocuklarıyla birlikte kış tatili yapmak isteyen bazı aileler tüm fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Bursa’da yaşayan diş hekimi anne Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray, çocuklarını yarıyıl tatili için Bolu’ya götürmüştü. Tüzgiray ailesi, 8 yaşındaki Demir ve 11 yaşındaki Defne ile birlikte yangında hayatını kaybetti.

Yangında Dayı ailesi de iki kızlarıyla birlikte öldü. Aile 23 Ocak’ta İstanbul’da toprağa verildi. Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı, 15 yaşındaki kızları Ela ve 12 yaşındaki Buse Dayı ile otelin 11’inci katında yangına yakalandı.

Çetiz ailesinde ise iki yetişkin, üç çocuk olmak üzere beş kişilik tüm aile hayatını kaybetti. Doktor baba Ahmet ve öğretmen anne Habibe Çetiz’in, 11 yaşında Sedat ve Vedat isminde ikiz çocukları ve Esat isminde 9 yaşında bir erkek çocukları vardı.

İstanbul’da yaşayan ve iki çocuklarıyla birlikte Grand Kartal Oteli’ne gelen Doğan ailesi de yangında öldü. 41 yaşındaki anne Duygu ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan’ın iki kızı Doğa ve Mavi, henüz ilkokul çağındaydı.

Yangında ölen çocukların isimleriyse şöyle:

Çocukların isimleri: