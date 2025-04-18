Ford gümrük vergilerinden kaçınmak için bazı modellerinin Çin'e ihracatını durdurdu

ABD’li otomobil üreticisi Ford, gümrük vergilerinden kaçınmak SUV, pikap ve spor otomobillerinin Çin’e ihracatını durdurdu.

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2 Nisan’dan bu yana süren karşılıklı gümrük vergisi artırımında Çin son olarak ABD’den yüzde 125 gümrük vergisi alacağını duyurmuştu.

Gelişmeyi ilk duyuran ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Ford’un bu kararı gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla aldığını yazdı.

Haberde Çin’in ABD’ye yaptığı misillemelerle birlikte otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin oranının yüzde 150’ye kadar yükseldiği belirtildi.

Ford’un konuya ilişkin açıklamasındaysa “ABD’den Çin’e yapılan ihracatı mevcut gümrük vergileri doğrultusunda ayarladık” denildi.

Reuters‘in haberine göre Çin’e ihracatı yapılmayacak modeller arasında SUV, pikap ve spor otomobiller yer alıyor. Çin’de üretilen Lincoln Nautilus adlı modelinse ağır vergilere rağmen sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

Ford’un ABD’de satılan araçlarının yaklaşık yüzde 80’ini yurt içinde ürettiği için vergilerden en az etkilenecek otomobil üreticileri arasında olduğu söyleniyor.

Ne olmuştu?

Trump, 2 Nisan’da ABD’nin ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergileri açıkladı.

Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Toplam oran önceki vergilerle birlikte yüzde 54’e ulaştı.

Çin bu adıma ABD’nin uyguladığı oranla eşit şekilde yüzde 34’lük tarifeyle yanıt verdi.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre verdi ve misillemeden vazgeçmezse yüzde 50 ek vergi daha getirileceğini açıkladı. Ardından Çin’e gümrük vergileri yüzde 104’e çıkarıldı.

Çin ise geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt verdi.

Trump bunu ‘dünya ekonomisine saygısızlık’ diye niteledi, ardından ABD, Çin ürünlerine vergiyi yüzde 125’e çıkardı. Bunun üzerine Çin de ABD için gümrük tarifesini yüzde 125’e çıkardı.

Ardından açıklama yapan Beyaz Saray, Çin’e toplam vergi oranının öncekilerle birlikte toplam yüzde 145 olduğunu duyurdu.

Trump tarifeleri 9 Nisan’da Çin hariç ABD’nin diğer ticaret ortakları için 90 günlüğüne erteledi.



