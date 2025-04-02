Fındıklı-Datça hattında boykot paslaşması: Hava kötü… Az gezmek lazım

Rize’nin CHP’li Fındıklı Belediyesi boykot çağrılarına “Para harcamak için kötü bir gün gibi” paylaşımıyla destek bildirdi.

Paylaşıma Muğla’nın CHP’li Datça Belediyesi “Bize de UFO ihbarları geliyor, bugün az gezmek lazım” diye karşılık verdi.

Fotoğraf: Fındıklı Belediyesi

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmaları protesto eylemlerinde de çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da yurttaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” kampanyası başlattı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat hem ‘ticaretinde maddi kaybı olan’ları tazminat davası açmaya çağırdı hem de boykotçuları ‘azgın azınlık’ diye niteledi. Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ‘boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar’ın ‘takip edildiğini, gereğinin yapılacağını’ duyurdu.

Ancak çağrıların ardı arkası kesilmiyor.

Fındıklı Belediyesi, boykot çağrılarına X’ten şu paylaşımla destek verdi: “Bugün (2 Nisan) ilçemizde hava kötü görünüyor. Dışarıda para harcamak için kötü bir gün gibi.”

Datça Belediyesi: Bize de UFO ihbarları geliyor, bugün az gelmek lazım

Datça Belediyesi paylaşıma şu yanıtı verdi: “Bize de UFO ihbarları geliyor. Maazallah birini falan ışınla çekerler, bugün az gezmek lazım Fındıklıcığım.”

Datça Belediye ayrıca X hesabından şu açıklamayı yaptı: “02.04.2025 Çarşamba günü kurulması gereken Özbel Üretici Pazarı, hava şartları nedeniyle 03.04.2025 Perşembe günü kurulacaktır. Halkımıza ve üreticilerimize duyurulur.”

Bugün (2 Nisan) ilçemizde hava kötü görünüyor. Dışarıda para harcamak için kötü bir gün gibi. — Fındıklı Belediyesi (@findiklibel) April 1, 2025