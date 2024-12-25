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Yaramazlara biraz batar!

Et üreticileri başkanı: Fiyatlarda ani bir artış olması için sebep yok

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “Fırsatçılar boş yere umutlanmasınlar. Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok” dedi.

Bülent Tunç. Fotoğraf: Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği

Tunç, yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarının ani ve aşırı bir şekilde artacağına ilişkin söylentiler olduğunu belirterek bunların ramazanda, kurban bayramında ve yılbaşlarında çıkarıldığını savundu.


Başkan şunları söyledi:

* Bu söylentileri çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli ki, Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür söylentileri çıkaran fırsatçılara imkan vermeyecektir. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütülüyor.

* Bizim görüşmelerimiz de hep bu yönde. Yani fırsatçılar boş yere umutlanmasınlar. Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok.

* Kırmızı ette yılbaşından sonra ani ve aşırı fiyat artışı olacak söylentisini çıkaranlar umduklarını bulamayacaklar. Bunlar paket et ithalatını bile gündeme getirmek istiyorlar. 

* Üreticilerimiz kesinlikle oyuna gelmesin. ‘Biraz daha bekleyelim daha çok kazanalım’ diye düşünenler bu fırsatçıların ekmeğine yağ sürmüş olacak. Ayrıca uzun vadede zarar etmiş olacaklar.

* Bakanlık ‘Hiçbir üretici zarar etmeyecek’ diyor. Bu kapsamda da Et ve Süt Kurumu (ESK) sürekli olarak piyasayı takip ediyor ve kesim fiyatlarını da buna doğrultuda belirliyor. Üreticilerin mağdur olmaması için bu çalışmalar yapılıyor. ESK’nin şu an piyasaya et sürmek için hazırlıklarını tamamladığını biliyorum.

Öte yandan AA’nın aktardığına göre ESK’nin kesimlik canlı hayvan da tedarik ederek 15 Ocak’a kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapacağı bildirildi.

Kesimden elde edilen etlerin piyasayı regüle etmek amacıyla uygun fiyattan market, kasap ve et sanayicilerine ulaştırılması amaçlanıyor.

ESK, konuyla ilgili ilanlarını internet sitesinden duyururken talep toplama işlemi bugün itibarıyla başladı.

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