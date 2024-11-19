Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Uygunsuzluk tespit edilen et ve et ürünleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini yayınladı. Adana’daki iki firmada ‘tek tırnaklı eti’ tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar:

At

Eşek

Katır

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 18.11.2024’te duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine göre ‘Et ve Et Ürünleri’ grubunda ‘Tek Tırnaklı Eti Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı Ürün adı İl – İlçe Erdinç Kasabı – Buket Teldik Parça Et Adana – Yüreğir Nurettin Sayğılı (Koza Mah.) Parça Et Adana – Yüreğir

Ayrıca bakanlığın aynı tarihte duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre yine aynı ürün grubunda ‘Beyarslan Sucukları – Cezayir Arslan’ firmasının ‘Beyarslan’ markalı dana sucuğunda sakatat (baş eti) tespit edildi. Firma Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde.

Listeye göre İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki ‘Gross et dünyası – Ayşe Demir’ firmasının dana kıymasından da kanatlı eti çıktı.