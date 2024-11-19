Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: Uygunsuzluk tespit edilen et ve et ürünleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini yayınladı. Adana’daki iki firmada ‘tek tırnaklı eti’ tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar:


  • At
  • Eşek
  • Katır

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 18.11.2024’te duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine göre ‘Et ve Et Ürünleri’ grubunda ‘Tek Tırnaklı Eti Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adıÜrün adıİl – İlçe
Erdinç Kasabı – Buket TeldikParça EtAdana – Yüreğir
Nurettin Sayğılı (Koza Mah.)Parça EtAdana – Yüreğir

Ayrıca bakanlığın aynı tarihte duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre yine aynı ürün grubunda ‘Beyarslan Sucukları – Cezayir Arslan’ firmasının ‘Beyarslan’ markalı dana sucuğunda sakatat (baş eti) tespit edildi. Firma Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde.

Listeye göre İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki ‘Gross et dünyası – Ayşe Demir’ firmasının dana kıymasından da kanatlı eti çıktı.

Ünlü viski markası yalanladı: Bakanlık listesine ‘sahte bandrollü’ ürünü yazmış

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: İki kasapta ‘tek tırnaklı eti’ tespit edildi

Köfteci Yusuf’un ‘domuz eti’ resmen tarım bakanlığının listesinde

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi: ‘Tek tırnaklı’ ve ‘deri’ tespit edilen ürünler

Tarihi Sarıyer Börekçisi’nden ‘sakatat’ açıklaması: Tağşiş listesindeki biz değiliz

Tam liste: ‘Tek tırnaklı eti’ tespit edilen gıdalar

Kasabın aracından 1,5 ton ‘tek tırnaklı’ eti çıktı

31 Ekim listesi: Tohum yağı karıştırıldığı tespit edilen zeytinyağları

22 Ekim listesi: ‘Tek tırnaklı eti’ tespit edilen gıdalar

Tohum yağı karıştırıldığı tespit edilen zeytinyağları

#direndamak: Zeytinyağı tadımında dikkat edilmesi gerekenler

17 Ekim listesi: Sağlığı tehlikeye düşürecek peynirler

16 Ekim listesi: Sağlığı tehlikeye düşürecek yağ ve zeytinyağları

16 Ekim listesi: Tohum yağı karıştırıldığı tespit edilen zeytinyağları

Adana’da at ve eşek kesip satan iki kişi gözaltında

Hileli ve sağlıksız gıdalar bakanlığın sitesinde: 519 ürün listelendi

SON HABERLER