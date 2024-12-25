Erdoğan imzasıyla: Alkollü içkilerin maktu ÖTV tutarına 158 lira zam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına 158,71 lira zam geldi.

Fotoğraf: Canva

Konuya ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki mallar için için asgari maktu tutarlarına zam geldi.

Alkol oranı yüzde 22 ve daha fazla içkilerde maktu ÖTV tutarı 1428,44 liraya yükseltildi.

AA’nın aktardığına göre bu rakam 1269,73 lira olarak uygulanıyordu.

Resmi Gazete’deki karar şöyle:

Nargile tütünlerinde de asgari maktu vergi tutarı 0,34 liradan 0,56 liraya çıkarıldı.