Arabuluculuk ücret tarifesi belli oldu: Kira uyuşmazlıkları 835 liradan başlıyor

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi için 2025’te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu. Kira uyuşmazlıkları yeni tarifede 835 liradan başlıyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında fiyatlar şöyle:
- İki kişinin taraf olması durumunda taraf başına: Bir saat 785 lira
- Üç ila beş kişinin taraf olması durumunda taraf sayısına bakılmaksızın: Bir saat 1650 lira
- Altı ila 10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısına bakılmaksızın: Bir saat 1750 lira
- 11 ve daha fazla taraf sayısında taraf sayısına bakılmaksızın: Bir saat 1850 lira
Ticari uyuşmazlıklarda fiyatlar:
- İki kişinin taraf olması durumunda: Bir saat 1150 lira
- Üç ila beş kişinin taraf olması durumunda: Bir saat 2 bin 350 lira
- Altı ila 10 kişinin taraf olması durumunda: Bir saat 2 bin 450 lira
- 11 ve daha fazla taraf sayısında: Bir saat 2 bin 550 lira
Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda saatlik ücretler şöyle:
- İki kişinin taraf olması durumunda: Taraf başına 835 lira
- Üç ila beş kişinin taraf olması durumunda: 1750 lira
- Altı ila 10 kişinin taraf olması durumunda: 1850 lira
- 11 ve daha fazla taraf sayısında: 1950 lira
Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında:
- İki taraf: 900 lira
- Üç ila beş kişinin taraf olması: 2 bin lira
- Altı ila 10 kişinin taraf olması: 2 bin 100 lira
- 11 ve daha fazla kişi: 2 bin 200 lira
Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklardaysa üzerinde anlaşılan miktarın ilk 300 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9’u ücret olacak.
Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.