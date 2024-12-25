Arabuluculuk ücret tarifesi belli oldu: Kira uyuşmazlıkları 835 liradan başlıyor

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi için 2025’te yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu. Kira uyuşmazlıkları yeni tarifede 835 liradan başlıyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne göre aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında fiyatlar şöyle:

İki kişinin taraf olması durumunda taraf başına: Bir saat 785 lira

Üç ila beş kişinin taraf olması durumunda taraf sayısına bakılmaksızın: Bir saat 1650 lira

Altı ila 10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısına bakılmaksızın: Bir saat 1750 lira

11 ve daha fazla taraf sayısında taraf sayısına bakılmaksızın: Bir saat 1850 lira

Ticari uyuşmazlıklarda fiyatlar:

İki kişinin taraf olması durumunda: Bir saat 1150 lira

Üç ila beş kişinin taraf olması durumunda: Bir saat 2 bin 350 lira

Altı ila 10 kişinin taraf olması durumunda: Bir saat 2 bin 450 lira

11 ve daha fazla taraf sayısında: Bir saat 2 bin 550 lira

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda saatlik ücretler şöyle:

İki kişinin taraf olması durumunda: Taraf başına 835 lira

Üç ila beş kişinin taraf olması durumunda: 1750 lira

Altı ila 10 kişinin taraf olması durumunda: 1850 lira

11 ve daha fazla taraf sayısında: 1950 lira

Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında:

İki taraf: 900 lira

Üç ila beş kişinin taraf olması: 2 bin lira

Altı ila 10 kişinin taraf olması: 2 bin 100 lira

11 ve daha fazla kişi: 2 bin 200 lira

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklardaysa üzerinde anlaşılan miktarın ilk 300 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9’u ücret olacak.

Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.