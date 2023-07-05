Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Eylül’de başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül’de başlayacağını açıkladı.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Konut kiralarında da katlarca artmıştı. İktidarsa bu durumun önünü, kiralara yüzde 25 sınırı getirerek kesmeye çalışmıştı. Ancak artış sürüyor. Düzenlemelerse kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları artırdı. Mahkemeler kira davalarıyla doldu.

İktidar, bu durumun önünü kesebilmek için, bu anlaşmazlıklarda arabuluculuk sistemini devreye alıyor.

Bakan Tunç, gazetecilerin ‘kira davalarının arttığı’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül’de başlıyor.”