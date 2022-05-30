Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale geliyor

Yükselen fiyatlar nedeniyle kirada orta yol bulunamayınca ev sahibi ve kiracıların sık sık davalık olması yargının iş yükünü artırdı. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesi için kirada ‘arabuluculuk’ mekanizması devreye girecek.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor.

Merkez Bankası (MB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre martta konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 110 oldu.

Bu krize karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni konut kredisi çözüm bir yana fiyatları daha da arttırmıştı. Yani bu ‘büyük müjde’ de boşa çıkmıştı.

Yükselen fiyatlar, kiracılarla ev sahipleri arasındaki davaları da arttırdı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Yeni Şafak’ın haberine göre, programda soruları yanıtlayan ve kira uyuşmazlıklarını da bu kapsama alacaklarını dile getiren Bozdağ, “Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz” dedi

Anlaşma sağlanmazsa yargıya

Böylelikle işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk kira uyuşmazlıklarında da uygulanacak. Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda mülk sahipleriyle kiracılar, dava açmadan önce arabulucuya başvurması gerekecek. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ancak dava açılabilecek.