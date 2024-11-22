İstanbul’da tekel bayilerine kamera zorunluluğu

İstanbul’da alkol ve sigara satış ruhsatı olan iş yerlerine kameralı güvenlik sistemleri kurulması zorunlu hale getirildi.

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İstanbul’daki alkol ve sigara satan iş yerlerine güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi. Karar tekel bayilerini kapsıyor ve 1 Ocak 2025’ten itibaren resmen uygulanacak. İş yerlerinin kamera kurulumlarını bu tarihe kadar tamamlaması gerekiyor.

Yeni düzenlemeye göre kameralar satış alanı, giriş-çıkış noktaları ve otoparkı kaydedecek şekilde yerleştirilecek. Yüz tanıma teknolojisine uygun olması gerekecek.

Sistem, 7/24 kesintisiz kayıt yapacak ve görüntüler en az 30 gün süreyle saklanacak. Kamerasını kurmayan işyerlerine ceza uygulanacak.

Kameraların yeterli çözünürlükte ve karanlık ortamda kayıt yapabilmesi gerekecek.

Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu’nun emre aykırı davranış maddesinden ceza verilecek.