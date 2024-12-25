DİSK: Asgari ücret belirlenirken sermayeye verilen artış sözüne uyuldu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın duyurduğu yeni asgari ücret kararına ilişkin açıklama yayınladı.

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2025 için asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira oldu.

DİSK, işveren kesimi ve hükümet tarafından müzakere edilmeden asgari ücretin belirlendiğini belirtti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yönetim kurulu adına asgari ücrete ilişkin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* 2025 yılında uygulanacak asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından net 22 bin 104, brütse 26 bin 5 lira olarak duyuruldu. Asgari ücret işveren kesimi ve hükümet tarafından bir teklif sunulmadan ve müzakere yapılmadan oldu bittiyle belirlendi ve açıklandı.

* Teklif yok, göstermelik de olsa müzakere yok. Türkiye’de 1974’ten bu yana ulusal düzeyde asgari ücret açıklanıyor. Komisyon 50 yıldır ilk kez gece toplandı, üstelik işçi tarafı olmadan. Ülkemizde bu kadar önemli bir süreç, asgari ücretin tespit süreci de gayri ciddi hale geldi.

* İşverenlerin ve hükümetin tek taraflı kararıyla asgari ücret belirlenirken uluslararası sermaye çevrelerine verilen yüzde 30 artış sözüne kuruşu kuruşuna uyuldu.

* Bu asgari ücret bu ülkeyle, işçiyle, ücretliyle, dar gelirliyle dalga geçmektir, milyonları yoksulluğa değil, açlığa mahkûm etmektir.

* Kasım ayı itibariyle açlık sınırının 21 bin lira civarında olduğu düşünüldüğünde, yılın ilk veya ikinci ayında asgari ücret açlık sınırın altına düşecektir. Yani asgari ücret elimize geçtiğinde artık sadece karın doyurmaya bile yetmeyecektir.

* Her zaman vurguladığımız gibi Türkiye’de asgari ücret istisnai bir ücret değil, ortalama bir ücrettir. Asgari ücret, işçi sınıfının en az yarısının ücretidir, milyonların meselesidir.

* Bu tercihe karşı hepimize düşen görev emeğin yanıtını örgütlemektir. İşçiler örgütlenerek, sendikalı olarak, DİSK’li olarak asgari ücret dayatmasından kurtulacaktır. İşçiler her türlü yasağa ve baskılara rağmen grevleriyle, direnişleriyle kendilerine ve ülkeye vurulmak istenen zincirleri kırmaktadır.

* Gelirde, vergide ve ülkede adalet için mücadeleye devam!