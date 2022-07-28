Eczacılarla görüşen Bakan Koca: İlaç tedariğinde sorunlar minimuma inecek

Türk Eczacılar Birliği’yle (TEB) görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç tedariğindeki sorunların ‘minumuma ineceğini’ öne sürdü.
Son dönemde 17-18 civarından seyreden güncel avro kuruyla ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur seviyesi arasındaki fark, özellikle kurun yükseldiği dönemlerde ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor. Bu durum geçen senenin büyük kısmında bazı ilaçların bulunamamasına yol açmıştı.
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), Türkiye’nin Avrupa’da onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemediğini belirtip fiyat politikasını yeniden düzenlemeye çağırmıştı.
İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ysa senede bir yerine dört kez güncelleme talep etmişti.
Bakan Koca, Twitter hesabından dün TEB başkanı ve üyeleriyle görüştüğünü belirterek üç karar aldıklarını söyledi.
Bakan, kararları şöyle yazdı:
- Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS (İlaç Takip Sistemi) kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak.
- Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek.
- Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek.