Eczacılarla görüşen Bakan Koca: İlaç tedariğinde sorunlar minimuma inecek

2-Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek.

3-Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek.

Sağlık camiamızın değerli mensupları eczacılarımıza hayırlı olsun.