Diyabetten hormona, antibiyotikten kalp-tansiyona, ilaçta tedarik sorunu sürüyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, diyabet, prostat, kalp-tansiyon, antibiyotik, göz damlası, kas gevşetici, hormon ilaçları gibi birçok üründe tedarik sorunu olduğunu söyledi.

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İlacın fiyatı değil, ulaşılabilir olmasının hayati olduğunu söyleyen Saydan, “Çünkü bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır” dedi.

Saydan ilaç fiyatlarında uygulanan avro kurunun güncel hale getirilerek sanayinin tekrar ilaç üretebilir ve ithal edebilir duruma gelmesi gerektiğini söyledi: “Bugün avro kuru 17 lira sınırını aşmışken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan kurunun 6 lira olarak belirlenmesi ilaca ulaşmayı zorlaştırıyor. Bu durumdan dolayı birçok ilaç bulunmamaya, ‘yok’a girmeye, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye, yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar da ülkemize getirilememeye başlanıyor. Dolayısıyla hastalarımızın tedavisinin aksamasına, tedavi olamamalarına, hatta doktorların tedaviyi değiştirmek zorunda kalmasına neden oluyor. Vatandaşlarımız ilaçlarını bulabilmek için zaman kaybediyor ve tedavileri aksıyor.”

İlaç fiyat kararnamesi 13 yıldır güncellenmedi

İlaç Fiyat Kararnamesinin (İFK) 13 yıldır değişmediğini, konunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da iletildiğini söyleyen Saydan, şöyle devam etti: “İlaç Fiyat Kararnamesi olarak da bilinen ve ilaçta kârlılık baremlerinin belirlendiği ‘Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar’da 2009 yılından bu yana bir düzenleme yapılmaması eczane ekonomilerini olumsuz etkiliyor. Eczane işletmelerinin ayakta kalmasını sağlayan yegâne unsur eczacı kar oranları artan giderler karşısında sabit işletme masraflarını bile karşılamakta yetersiz kalıyor.”