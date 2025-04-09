DTÖ: ABD-Çin restleşmesi küresel çapta yüzde 7 kayba yol açabilir

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD’yle Çin arasında tırmanan ticari gerilimin küresel reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’da (GSYH) uzun vadede yüzde 7 azalmaya yol açabileceği konusunda uyardı.

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Trump 2 Nisan’da ‘karşılıklı’ gümrük vergileri açıklamıştı. Buna göre ABD’nin Çin’den alacağı vergi oranı yüzde 34’tü. Önceki vergilerle birlikte toplam oran yüzde 54’e ulaşmıştı.

Çin ABD’nin bu adımına, ABD’nin uyguladığı oranla eşit şekilde, yüzde 34’lük tarifeyle yanıt vermişti.

Buna karşılık Trump, Çin’e bir gün süre vermiş, bu misillemeden vazgeçmezse yüzde 54’e ek yüzde 50 vergi alacağını açıklamıştı.

ABD, yerel saatle 00:00 itibariyle bugün Çin’e gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkardı. Çin ise geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt verdi.

Trump bu akşam Truth Social hesabından paylaşımında Çin’in yanıtını ‘dünya piyasalarına saygısızlık’ diye niteleyerek vergileri yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkardığını duyurdu.

Öte yandan diğer ülkeler için gümrük vergilerinin 90 günlüğüne durdurulduğunu söyledi.

2 Nisan’dan bu yana hem borsalarda hem kripto para piyasasında hem de petrol ve gaz fiyatlarında büyük kayıplar görüldü.

‘İki ülkenin ticareti yüzde 80’e varan oranda azalabilir’

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, restleşmelerin iki ülke arasındaki ticarete olduğu kadar küresel ekonomik görünüme de zarar verebileceğini söyledi.

Küresel ticaretin önemli kısmını gerçekleştiren dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ‘kısasa kısas yaklaşımının’ risklerine dikkat çeken Okonjo-Iweala, “İlk tahminlerimize göre, bu iki ekonomi arasındaki mal ticareti yüzde 80’e varan oranlarda azalabilir” dedi.

Direktör, olumsuz makroekonomik gelişmelerin başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere diğer ekonomilere de yayılacağının altını çizerek şöyle konuştu:

“Küresel ticaretin, jeopolitik hatlar boyunca parçalanma potansiyeli özellikle endişe verici. Küresel ekonominin iki bloğa bölünmesi, küresel reel GSYH’de uzun vadede yaklaşık yüzde 7’lik bir azalmaya yol açabilir. Dahası, ticaretin yön değiştirmesi, koordineli bir küresel yanıt gerektiren acil ve acil bir tehdit olmaya devam ediyor. Tüm DTÖ üyelerini bu sorunu işbirliği ve diyalog yoluyla ele almaya çağırıyoruz.

Uluslararası ticaret sisteminin açıklığını korumak için küresel toplumun birlikte çalışması kritik önem taşıyor. DTÖ üyeleri açık, kurallara dayalı ticaret sistemini korumakla yükümlüdür. DTÖ diyalog için hayati bir platform görevi görüyor. Bu meselelerin işbirliği çerçevesinde çözüme kavuşturulması elzem.”