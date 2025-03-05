Dervişoğlu DEM Parti'ye kapıyı kapatmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti eş başkanlarının olası randevu talebine kapıyı kapatmadı.

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Dervişoğlu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan İmralı heyetinin, PKK lideri Abdullah Öcalan’la ikinci görüşme sonrasındaki randevu talebini reddetmişti.

Partisinin grup toplantısı sonrası Dervişoğlu’na “DEM Parti eş başkanlarından randevu gelirse nasıl değerlendirsiniz?” diye soruldu.

İYİ Parti lideri soruya şöyle yanıt verdi: “Bize henüz iletilmiş bir talep söz konusu değil. Bilmiyorum ne olacağını görerek cevap verebilirim. O zamanda öyle bir davet bekleniyordu ama İmralı ulakları bizden talepkâr oldular. Bizde o yetkisiz heyeti kabul etmedik.”

Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Şimdi şunda anlaşalım; kritik konularda tek başıma karar verirsem eleştirdiklerimize benzerim. İYİ Parti olarak Türkiye’nin önemli saydığı meselelerde, vatandaşın da kanaatlerine saygı göstererek kurumsal kararlar almayı tercih ediyoruz. O bakımdan böyle bir şey gelirse partimizin parlamento, genel idare kurulu ve başkanlık divanını toplar, bir karar alır, onu da kamuoyuyla paylaşırız.”

İYİ Parti lideri, grup toplantısında Öcalan’ın çağrısıyla başlayan süreciyse “Sahnelenen oyun bellidir. Sahada biten teröre, siyasette can suyu verilmektedir” diye eleştirdi.

Öte yandan İmralı heyetinin yeniden siyasi parti turlarına başlaması bekleniyor.