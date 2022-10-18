Danimarka polisi: Kuzey Akım’daki kaçağın sebebi ‘şiddetli patlamalar’

Danimarka’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hattının ülke sularından geçen borularında oluşan zararı tespit için yürüttüğü ön inceleme, kaçaklara ‘şiddetli patlamaların’ yol açtığını gösterdi.

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Danimarka donanma yetkilileri, ay başında Baltık Denizi’nde, Rusya’dan Avrupa’ya giden bir boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı olduğunu açıklamıştı. İsveç Denizcilik Müdürlüğü de Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğunu bildirmişti. Ardından sızıntıların durduğu kaydedilmişti.

Kopenhag polisi bugünkü açıklamasında, 26 Eylül’de Danimarka münhasır ekonomik bölgesinde meydana gelen kaçaklara yönelik incelemenin bundan sonra istihbarat teşkilatıyla birlikte yürütüleceğini belirtti.

Danimarka’daki ön inceleme İsveç’te yürütülen soruşturmaya paralel bulgular ortaya koydu. İsveç savcıları da boru hattında inceledikleri diğer iki kaçağın patlamalar sonucu ortaya çıktığını ve olayın sabotaj sonucu meydana geldiğini varsaymışlardı.

İsveç ve Danimarka, boru hattında oluşan dört kaçağa yönelik inceleme yürütüyor. Baltık denizinin altından Rusya’yla Almanya’yı bağlayan Kuzey Akım hattında oluşan hasar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ardından enerji krizinin merkezine yerleşti.

İncelemenin ne zaman sonuçlanacağı konusunda bilgi içermeyen polis açıklamasında, “İsveç ve Almanya gibi taraflarla yürütülecek uluslararası işbirliğinin çerçevesi konusunda açıklama yapmak için henüz çok erken” dendi.

Birçok ülke Kuzey Akım hattındaki kaçakları sabotaj olarak niteleyen açıklamalar yaparken, Moskova suçu Batı’nın üzerine atmış, hatlarda meydana gelen hasarın ABD’nin menfaatine olduğunu iddia etmişti. Washington, olayla ilgisi bulunduğu iddiasını reddetti.