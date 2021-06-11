Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: Çift maaşlı bakan yardımcısı aylık 61 bin lira alıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un aynı zamanda Türk Telekom yönetim kurulu üyesi olduğunu tespit ettiklerini ve aylık 61 bin 766 lira aldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

CHP’li vekil Twitter paylaşımında, Dursun’un bakan yardımcılığından aylık 27 bin 917 lira, Türk Telekom yönetim kurulu üyeliğinden ve ‘altı maaş ikramiye’den aylık 33 bin 849 lira aldığını kaydetti.


Yavuzyılmaz kaynak olarak Türk Telekom genel kurul tutanağına işaret ederek 2018-2021 yılları arasında maaş tutarlarını nasıl hesapladığını yazdı.

CHP’li vekil: Çift maaşlı bakan yardımcısı aylık 67 bin lira alıyor

SON HABERLER

Taliban’dan Ankara’ya: Askerlerini çek

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, ABD’yle geçen yıl varılan asker çekme anlaşma gereğince Türkiye’nin de askerlerini çekmesi gerektiğini söyledi. Böylece Ankara’nın NATO güçlerinin çekilmesinden sonra Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlama önerisi de reddedildi.

Citi: Model portföydeki kısa TL pozisyonları kapatıyoruz

Dolar/TL, haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından doların başlıca para birimleri karşısında değer yitirmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yerini düşüşe bırakmasının da desteğiyle 8.3’ün altına kadar geriledi.

Dış politika ve yoksulluk: Ne alaka mı?

Dış politika maliyetli bir iştir. Yanlış politikalar halkı yoksullaştırır. Yoksulluk artıkça bu defa da dış politikayı halkın gözünü boyamak için kullanırlar. Gerdikçe gerer, kahramanlıktan kahramanlığa koşarlar! Yoksullaşan halk dur demeden de bu kısır döngü bitmez