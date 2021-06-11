CHP’li vekil: Çift maaşlı bakan yardımcısı aylık 61 bin lira alıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un aynı zamanda Türk Telekom yönetim kurulu üyesi olduğunu tespit ettiklerini ve aylık 61 bin 766 lira aldığını duyurdu.
CHP’li vekil Twitter paylaşımında, Dursun’un bakan yardımcılığından aylık 27 bin 917 lira, Türk Telekom yönetim kurulu üyeliğinden ve ‘altı maaş ikramiye’den aylık 33 bin 849 lira aldığını kaydetti.
Yavuzyılmaz kaynak olarak Türk Telekom genel kurul tutanağına işaret ederek 2018-2021 yılları arasında maaş tutarlarını nasıl hesapladığını yazdı.