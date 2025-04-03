Boykot soruşturması: Mizahi videolar çeken doktor Enes Özel de gözaltında

MESUDE DEMİR

Sosyal medyadan genellikle mesleği ve sağlık hizmetleriyle ilgili mizahi videolar paylaşan psikiyatri uzmanı Dr. M. Enes Özel de boykot soruşturmasından gözaltına alındı.

Fotoğraf: Instagram

Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda tutuklanmıştı. Soruşturmalardan sonra başlayan protestolarda çoğu üniversiteli en az 301 kişi tutuklandı.

CHP, bazı markalara boykot başlatmıştı. Hafta sonu da vatandaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” çağrısı yapmıştı. Boykot kısa sürede gündem olurken, İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Özel ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi sabaha karşı gözaltına alındı.

Özel’in avukatı Gülşen Başarır, müvekkilinin boykot paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını, bugün adliyeye sevk edileceğini söyledi. Özel, avukatından hastalarına bakamayacağını duyurmasını istedi.

İstanbul Tabip Odası, meslektaşlarının mizahi dille yaptığı boykot paylaşımlarında suç unsuru olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. Oda, Özel’in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Türk Psikiyatri Derneği de Özel’in aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceklerini öğrendiklerini duyurdu.

Derneğin yazılı açıklaması şöyle: “İnsanların anayasal hakları olan düşüncelerini ifade etmeleri ve bunu kamuoyu ile paylaşmaları suç değildir. En temel insan hak ve özgürlüklerinin bir suç kapsamına sokulmak istenmesi, istenildiğinde ifade vermeye gelebilecek insanların gece gözaltına alınarak özgürlüklerinin kısıtlanması, gözaltı işleminin bir baskı aracına dönüşmesi kabul edilemez.”

Dernek Özel dahil gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi. Psikiyatristler, meslektaşlarına destek olmak için bugün 14:00’de Çağlayan Adliyesi’nde olacaklarını söyledi.