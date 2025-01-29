Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bilirkişi soruşturması: Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz da ifadeye götürüldü

Gazeteciler Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz bilirkişi soruşturmasından ifadeye götürüldü.

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi S.B’yle konuşmuş ve söz konusu görüşmenin kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.


İstanbul başsavcılığı, Pehlivan’ın yanısıra Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Diken’in edindiği bilgiye göre Pehlivan ve Asker’in ifadelerini esas alan savcılık Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Program Koordinatörü Kürşat Oğuz’un da atılı ‘suça iştirak’ ettiğini öne sürdü ve ifadeye getirilmesi için talimat verdi.

Oğuz ifade vermek için emniyete götürüldü.

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