Bilirkişi davasından beraat eden Suat Toktaş tahliye edildi

Bilirkişi davasında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tahliye edildi.

Fotoğraf: @Halktv / YouTube ekran görüntüsü

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişiyle konuşmuş, görüşmenin ses kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı yayın sonrası Pehlivan’ın yanısıra Suat Toktaş, Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan Selek, Asker, Oğuz ve Pehlivan adli kontrolle serbest bırakılırken, Toktaş tutuklamıştı.

Haklarında iddianame hazırlanan gazeteciler gün içinde İstanbul 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakim karşısına çıkmış, Suat Toktaş, Barış Pehlivan, Kürşat Oğuz, Serhan Asker ve Seda Selek’in beraatine karar verilmişti.

Toktaş, 34 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.