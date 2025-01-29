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Yaramazlara biraz batar!

Ayşe Barım'ın avukatı: Hangi cezaevine götürüldüğünü netleştiremedik

‘Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’den tutuklanan Ayşe Barım’ın avukatı Okan Kadir Bektaşoğlu, “Suçlamanın ismi büyük ama delil yok. Altı doldurulamıyor. Dosyada gizlilik olduğu için tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Fotoğraf: ID İletişim

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.


İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık 24 Ocak’ta Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatmış, Barım aynı gün gözaltına alınmıştı, 27 Ocak’ta tutuklanmıştı.

T24‘ten Candan Yıldız’a konuşan Bektaşoğlu, kendilerine önce Barım’ın Bakırköy Kadın Cezaevi’ne götürüleceğini söylediklerini ancak müvekkilinin orada olmadığını belirtti.

Bektaşoğlu, “Silivri Kapalı Kadın Cezaevi’ne götürülmüş olabilir. Netleştiremedik henüz” dedi.

Barım’ın avukatı dosya hakkında şu bilgileri verdi:

“Suçlamanın ismi büyük ama delil yok. Altı doldurulamıyor. Dosyada gizlilik olduğu için tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz. Gezi dosyasında yer alan bir tapeden söz ediliyor. O tape de Ayşe Barım’ın lehine aslında. Biriyle konuşuyor. Orada ‘Gelin buraya, kariyerinize zarar verecek. Yapmayın’ diyor. Kaldı ki sözü edilen sanatçıların Gezi döneminde menajeri değil Ayşe Barım.”

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