Ergenç ve Kocaoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Ayşe Barım'la ilişkimiz işle sınırlıdır'

Ayşe Barım’ın menajerliğini yaptığı oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA – @rıza_kocaoglu / Instagram

Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin olduğu oyuncular, ‘tanık’ sıfatıyla ifade vermişti.

Savcılık, Gezi Parkı eylemlerinden hakkında dava açılan firari sanık Memet Ali Alabora ile olaylar sürecindeki irtibatları olduğu, birlikte eylem görüntülerinin olduğu ancak buna rağmen irtibat kurmadıklarını söylemeleri nedeniyle Ergenç ve Kocaoğlu hakkında ‘yalan tanıklık’ suçundan dün soruşturma başlatmıştı.

Madde 272 uyarınca yalan tanıklık yapan kişiler hakkında dört aydan bir yıla kadar hapis cezası isteniyor.

‘Memet Ali Alabora’yı konservatuvardan tanıyorum’

Menajeri Barım’la 2000’li yıllarda tanıştığını söyleyen Ergenç’in ifadesi şöyle:

“Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık. Meslek hayatıma Ayşe Barım’ın ajansında devam ediyorum. Memet Ali Alabora’yı da konservatuvardan tanıyorum. Herhangi bir samimiyetim yok, iş ortamında karşılaşmışlığımız var.

Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti. O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik.”

Halit Ergenç, Gezi Parkı hükümlülerinden Çiğdem Mater Utku ile Osman Kavala’yı da kamuoyundan bildiğini, bu isimlerin Ayşe Barım’la irtibatına ilişkin bir bilgisinin olmadığını söyledi.

‘Menajer olarak kimse beni yönlendiremez’

17 yıldır Ayşe Barım’ın menajerlik şirketiyle çalıştığını söyleyen Kocaoğlu, kendisine sorulan telefon görüşmelerini hatırlamadığını ve kendisine Gezi eylemlerine katılması için bir yönlendirme yapılmadığını açıkladı:

“Telefon görüşmesi bize ait. Ancak uzun süre geçtiğinden içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı’na çıkmamla ilgili bir görüşme olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı. Ayşe Barım ile iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur.

Sanatçılar olarak ID İletişim Danışmanlık kapsamında anlaşarak Gezi Parkı’na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez. Kendi kararlarımı, kendim alırım. Gezi Parkı’ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. #occupygezi paylaşımını yapmadım, o dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik.”

Kocaoğlu da Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Barım görüşmelerinden haberdar olmadığını, Kavala ve Mater’i tanımadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık 24 Ocak’ta Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatmış, Barım aynı gün gözaltına alınmıştı, dün tutuklanmıştı. Tutuklama gerekçesiyse ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme.’