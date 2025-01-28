Ayşe Barım tutuklandı: Ünlülerden görüntü var, ses yok

Menajer Ayşe Barım’ın ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’den tutuklanmasına oyuncular, fotoğraflarla ‘tepki’ gösterdi.

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık 24 Ocak’ta Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatmış, Barım aynı gün gözaltına alınmıştı, dün tutuklanmıştı.

Tutuklama gerekçesi, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme.’

Barım’ın tutukluluğuna menajerliği yaptığı oyuncular sözsüz tepki gösterdi. Menajer Ayşe Barım’ın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan oyuncular duygularını emojilerle dile getirdi.

Ceyda Düvenci

Hazal Kaya

Aslı Enver

Hande Erçel

Miray Daner

Birce Akalay

İbrahim Selim

Merve Dizdar