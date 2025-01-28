Ayşe Barım'ın hakimlikteki ifadesi: Beni 'mama' ilan ettiler

Gezi Parkı soruşturmasından tutuklanan ID İletişim’in kurucu ortağı menajer Ayşe Barım’ın hakimlikteki ifadesine ulaşıldı. Barım, “Beni ‘mama’ ilan ettiler. Çok yoğun bir karalama kampanyasıyla karşı karşıyayım” dedi.

Fotoğraf: ID İletişim

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık 24 Ocak’ta Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatmış, Barım aynı gün gözaltına alınmıştı, dün tutuklanmıştı.

Tutuklama gerekçesi şöyle: Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme.

Barım, İstanbul Nöbetçi 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade verdi

Kimlik tespitinde aylık gelirini 250 bin lira olarak beyan eden Barım, ID İletişim’i 23 yıl önce kurduğunu, ondan önce 10 yıl boyunca eğlence sektöründe ve çeşitli yerlerde çalıştığını söyledi.

Yazılarda kendi adı geçmeden “Sektörde mamalar da var” denildiğini, bir oyuncusunun da sahte bir reklam ilişkisi içinde olduğunun iddia edildiğini belirten Barım şunları söyledi:

* İsmim geçmediği için ben de bir suç duyurusunda bulunamadım. 7 Ocak’ta bir anda yazıların sadece orası paylaşıldı. ‘Bu Ayşe Barım’dır’ denilerek beni ‘mama’ ilan ettiler.

* Çok yoğun bir karalama ve iftira kampanyası karşı karşıyayım. Bu süre içerisinde neden olduğunu anlamadığım çok ciddi iftiralara uğradım ve günün sonunda önce magazinsel konuyla şimdi de bu suçlamayla buradayım. Bunların hepsi iftiradır, karalamadır.

* Bu kadar emeğin sonunda başarı hikayesi olan hikayemin bu şekilde utanç hikayesine döndürülmesinden dolayı mağdur durumdayım. Bu suçlamalar, araştırıldıktan sonra inşallah son bulacaktır.

Kalbinden sağlık sorunları olduğunu belirten Barım, atılı suçlamaları kabul etmediğini vurgulayarak serbest bırakılmasını talep etti.