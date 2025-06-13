Axios: ABD, İran füzelerinin savunulmasında İsrail'e yardım etti

İran’ın füze saldırılarının püskürtülmesinde ABD’nin İsrail’e destek verdiği öne sürüldü.

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İran ordusu, İsrail’e yüzlerce balistik füzeyle karşı saldırı başlattı. İran devlet televizyonunun canlı yayınında füzelerin İsrail’in başkenti Tel Aviv’e isabet ettiği anların görüntüleri yayınlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında füze saldırılarıyla ‘siyonist rejimin işgal ettiği topraklardaki hedefleri, askeri merkezleri ve hava üslerini’nin vurulduğu belirtildi.

İsrail, İran’ın attığı füzelerin yedi tanesinin isabet ettiğini duyurdu.

İran’ın fırlattığı füzelerin ardından İsrail genelinde sirenler çaldı. Halk sığınaklara yönlendirildi.

ABD merkezli Axios gazetesinin adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre bölgede konuşlanmış Amerikan kuvvetleri ‘İsrail’in savunmasına’ destek verdi.

Haberde, ABD’nin İsrail’e saldırılarında bazı füzelerin etkisiz hale getirilmesine katkı sağladığı belirtildi, ancak operasyonel detaylara yer verilmedi.

Associated Press’e (AP) konuşan bir ABD’li yetkili de bu bilgiyi doğrularken yardımın detayıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan konuya dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.