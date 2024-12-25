ASO'nun ekonomi yönetimine 'güveni tam': Asgari ücret hayırlı olsun

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç belirlenen 22 bin 104 lira asgari ücretin hayırlı olmasını diledi. Ardıç, “Ekonomi yönetimimize güvenimizin tam olduğunu altını kalın çizgilerle çizerek vurgulamak istiyorum” dedi.

Seyit Ardıç. Fotoğraf: AA

ASO’nun aralık ayı meclis toplantısında konuşan Ardıç, gelecek yıl için belirlenen 22 bin 104 lira asgari ücretin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. 2025’in enflasyonla mücadelede başarıya ulaşılarak toplumun tüm kesimlerinin refahının artacağı bir yıl olmasını temenni etti.

ASO başkanı şunları söyledi:

* Cari açıktaki iyileşme ithalatımızdaki düşüşten kaynaklanıyor. Dezenflasyonist süreç devam ederken cari işlemler açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 1 seviyesine yaklaşması önemli gelişme lakin sanayi üretimindeki durgunluğun payını göz önüne almak gerekiyor. Enflasyonla mücadele uzun ve zorlu bir süreç, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

* Yeter ki rasyonel politikalar taviz verilmeden uygulanmaya devam etsin. Bu noktada ekonomi yönetimimize güvenimizin tam olduğunu altını kalın çizgilerle çizerek vurgulamak istiyorum.

Merkez Bankası’nın (MB) hedeflenen enflasyona yakınsamayla faiz indirimine başlayabileceğini belirten Ardıç, bunun makroekonomide istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olabileceğini savundu.