'TÜİK hesabı': 2023'te kişi başı brüt kazanç 26 bin 402 lira

Açıkladığı verilerle tartışılan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2023’te aylık ortalama kişi başı brüt kazanç 26 bin 402 lira.
2025 için 22 bin 104 lira olarak duyurulan asgari ücrete tepkiler sürerken, TÜİK 2023’e dair ‘kazanç yapısı’ istatistiklerini açıkladı.
TÜİK ‘hesabı’na göre veriler şöyle:
- Aylık ortalama kişi başı brüt ücret (maaşın kesintiler yapılmadan önceki miktarı) 23 bin 789 lira. Bu erkeklerde aylık ortalama 24 bin 11 lira, kadınlardaysa 23 bin 344 lira.
- Aylık ortalama kişi başı brüt kazanç 26 bin 402 lira. Bu ücretli çalışan erkeklerde 26 bin 638 lira, kadınlardaysa 25 bin 931 lira.
- Aylık ücretli çalışılan saat 200. Bu erkeklerde 205, kadınlardaysa 190 saat.
- Saatlik ortalama brüt ücret-maaş 119 lira. Bu ücretli çalışan erkekler saatlik ortalama 117 lira, kadınlardaysa 123 lira.
Yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 784 lira
- Yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 784 lira. Bu değer erkeklerde 314 bin 242 lira, kadınlardaysa 289 bin 720 lira
En yüksek kazanç yükseköğretim eğitim düzeyinde
- Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 431 bin 364 lira, kadınlardaysa 354 bin 149 lira.
- En yüksek yıllık ortalama brüt ücret-maaşı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde erkeklerin brüt ücret-maaşı 364 bin 370 lira, kadınlarınsa 301 bin 73 lira.
En yüksek kazanç finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe
- En yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 640 bin 739 lirayla finans ve sigorta faaliyetlerinde. Bunu 605 bin 317 lirayla bilgi ve iletişim, 461 bin 514 lirayla kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi.
- En düşük yıllık ortalama brüt kazançlarsa sırasıyla 213 bin 518 lirayla konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 218 bin 815 lirayla gayrimenkul faaliyetleri, 227 bin 284 lirayla diğer hizmet faaliyetlerinde oldu.
- Kadın çalışanların yıllık ortalama brüt kazancı ulaştırma ve depolama faaliyetinde 414 bin 502 lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetinde 453 bin 413 lira oldu. Kadınlar, bu sektörlerdeki erkek çalışanlardan fazla kazandı.