Anket: Erdoğan’ın oy potansiyeli yüzde 50’yi bulmuyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘mevcut oy potansiyeli’ yüzde 44.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se yüzde 49,9’u görürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy potansiyeli yüzde 49,2.

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Araştırmayı şirketin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Buna göre ‘tereddütlü muhtemel seçmen kitlesi’nin de oyu hesaba katıldığında Akşener yüzde 55’le birinci olurken onu yüzde 51,4’le Kılıçdaroğlu izliyor.

Erdoğan’sa burada da yüzde 50’yi geçemeyerek yüzde 46,4 oy alıyor.

Oy vermeyecekler

Buna göre Erdoğan’a “Kesinlikle oy vermem” diyenler yaklaşık yüzde 42 olarak ölçülürken bu oran Akşener’de yüzde 31 ve Kılıçdaroğlu’nda yüzde 32 olarak kaydedildi.

‘Muhtemelen oy vermeyecekler’ de hesaplandığında liderlerin ‘alamadıkları’ oylar Akşener’de yüzde 41,4, Kılıçdaroğlu’nda yüzde 44,8, Erdoğan’da yüzde 49,9 olarak ölçüldü.

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Yöneylem: Her 10 seçmenden altısı ‘Erdoğan’a asla oy vermem’ diyor

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü’nün 4 Temmuz’da açıkladığı ankete göre seçmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayına yüzde 54,2 oy verirken Erdoğan yüzde 30,9 oy alıyor.

Erdoğan yeniden aday olsa sorusunaysa yüzde 58 “Asla oy vermem derken”, yüzde 28,3 cumhurbaşkanını destekliyor.