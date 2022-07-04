Yöneylem anketi: Bu pazar seçim olsa birinci parti CHP

Yöneylem Araştırma’nın son anketine göre bu pazar seçim olsa birinci parti CHP çıkıyor.

Fotoğraf: CHP

Halk TV’de Sözüm Var programına katılan Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anket sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kararsızlar dağıtılmadan CHP yüzde 23’le birinci parti olurken onu yüzde 22,5’le AKP, yüzde 13,3’le İYİ Parti, yüzde 8,7’yle HDP ve yüzde 6,8’le MHP izliyor.

Kararsızlar ve oy kullanmayacağını söyleyenlerse yüzde 16,8’lik bir dilimi oluşturuyor.

Kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 27,7, AKP yüzde 27,1, İYİ Parti yüzde 16, HDP yüzde 10,4 ve MHP yüzde 8,2 oy alıyor.

Kömürcü, “AKP’nin oyları istikrarlı geriledi, ‘Önümüzdeki seçim AKP’nin birinci parti olmama ihtimali çok yüksek’ demiştim. Bugün bunu doğrulayan bir noktaya geldik” dedi.

Her 10 seçmenden altısı ‘Erdoğan’a asla oy vermem’ diyor

Ankete katılan seçmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayına yüzde 54,2 oy verirken Erdoğan yüzde 30,9 oy alıyor.

Erdoğan yeniden aday olsa sorusunaysa yüzde 58 “Asla oy vermem derken”, yüzde 28,3 cumhurbaşkanını destekliyor.

MetroPOLL anketi: ‘Millet’, ‘cumhur’dan 2 puan önde

MetroPOLL Araştırma’nın haziran verilerine göre ‘kararsızlar’ dağıtıldıktan sonra ‘millet ittifakı’nın oyu yüzde 40,2, ‘cumhur ittifakı’nın oyuysa 38,1 olarak ölçüldü.

Buna göre ‘kararsızlar’ (‘Kararsızım’, protesto oy, cevap yok) dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 32,8, CHP yüzde 23,6, İYİ Parti yüzde 16,6, HDP yüzde 12,5, MHP yüzde 5,3, Zafer Partisi yüzde 2,2, Saadet Partisi yüzde 1,7, DEVA Partisi yüzde 1,6, Gelecek Partisi yüzde 0,8 olarak ölçüldü.

ORC’un ‘Hangi ittifak kazanır’ anketi: ‘Millet’ten ‘cumhur’a 18 puan fark

ORC Araştırma’nın haziran anketinde, katılımcılara, “Sizce seçimi hangi ittifak kazanır” diye sorulmuştu. Katılımcıların büyük kısmı millet ittifakının seçimi kazanacağını düşünüyor.

“Cumhur ittifakı kazanır” diyenlerin oranı yüzde 36,6, “Millet ittifakı kazanır” diyenlerin oranıysa yüzde 54,7. Yüzde 8,7’lik kesiminse ‘fikri yok’.

Diğer şirketlerin anketleri

Dört hafta önce MetroPOLL Araştırma tarafından yayımlanan ankette Erdoğan’ın kazanamayacağını düşünenlerin oranı kazanacağını düşünenlerden yüksek çıkmıştı. Bu oran ankette, 45,9’u “Erdoğan kazanır”, yüzde 48,4’üyse “Kazanamaz” demişti.

Yöneylem’in 6 Haziran’da yayımladığı anketteyse partilerin oy dağılımı incelenmişti. O ankette şu sonuçlar çıkmıştı: AKP yüzde 29,8, CHP yüzde 29,5, İYİ Parti yüzde 13,2, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 6,9, DEVA Partisi yüzde 2,3, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3, Zafer Partisi yüzde 1,8, Saadet Partisi yüzde 1, TİP yüzde 0,8, Gelecek Partisi yüzde 0,2.