Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alevilerin karşı çıktığı kurumun başına Soylu’nun danışmanı atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Arif Özzeybek’i atadı.

Ali Arif Özzeybek ve Süleyman Soylu. (Twitter)

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kurulmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi, önceki aylarda Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.


Aleviler, inançlarının ‘kültür’ olarak tanınmasına karşı çıkıyordu. Büyük Alevi Kurultayı’nın İstanbul’daki toplantısında, bu adıma ilişkin şunlar denmişti: “Karar ne demokratiktir ne de müjdedir. Aksine bunlar, Aleviliğin şimdiye kadar devlet gücüyle soluksuz bırakılmasının yeni bir aşamasıdır. Bir inanç olarak Aleviliği tüm yönleriyle kabul etmek yerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurarak bizi hem inkar etmekte hem de bir kültürel bir öğeye indirgeme çabası içine girmektedirler.”

Tartışmalı kurumun başına ‘tartışmalı’ bir isim atandı. Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, başkanlığa Ali Arif Özzeybek getirildi.

Demokrat Türkiye Partisi’yle siyasete atılan ve sonrasında sırasıyla DYP, Anavatan, Türkiye Partisi ve CHP’de görev alan Özzeybek, daha sonra AKP’ye geçmişti.

Özzeybek son olarak Soylu’nun danışmanlığını yapıyordu. Özzeybek aynı zamanda iktidarın Cemevleri’ne yönelik adımlarına dair bakanlık danışmanı olarak televizyon programlarında değerlendirmelerde bulunuyordu.

Büyük Alevi Kurultayı sonuç bildirgesi: Bakanlığa da torba yasaya da sığmayız

Kararname Resmi Gazete’de: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Meclis önünde açıklama yapmak isteyen Alevilere polis müdahalesi

Erdoğan bakanlığa bağlı ‘cemevi başkanlığı’ kuruyor: ‘İbadethane’ statüsünde sessiz

Alevi Vakıfları Federasyonu başkanı: Sadaka karşılığı satılık oyumuz yok

Alevilerden Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na ziyaret planlayan Erdoğan’a protesto

Alevi Vakıfları Federasyonu’ndan Erdoğan’ın gittiği cemevinin yönetimine ihraç işlemi

Demokratik Alevi Dernekleri: Cemevi saldırganı ‘Anayasa’yı ihlal’den yargılansın

Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinde kaldırılan tablolar yeniden asıldı

Almanya’da da Alevi derneğine saldırı

Erdoğan, gittiği cemevinde ibadethane statüsü talebine yorum yapmamış

Erdoğan’ın gideceği cemevinden protesto: Ziyaret dayatmacı ve bilgimiz dışında

Ankara’daki cemevi saldırıları: Sol örgüt bağlantısının kaynağı isimsiz ihbarmış

Ankara’da cemevlerine saldırıda bir tutuklama

Ankara’da cemevlerine saldırıda gözaltı sayısı dörde çıktı

TRT’deki Alevi konukları, Soylu’nun danışmanı ‘mülakat’tan geçirmiş

Aleviler, saldırıları protesto etti: Zemin hazırlayan şiddet dilinin farkındayız

Emniyete göre Ankara’da cemevine saldıran kişi ‘meczup’

SON HABERLER