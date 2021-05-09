Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Mayıs 2021

İkizdere’ye demir kapı: ‘Bizi durduramazlar’

Fotoğraf: Diken

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’a karşı başlayan halk direnişi 19’uncu gününde. Taş ocağı alanı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Peker’den üçüncü video: Karakolda milletvekilinin kemiklerini kırdırdım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, üçüncü videosunu yayımladı.

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Musk’ın ‘şakası’ sonrası Dogecoin çakıldı

Fotoğraf: Reuters

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, ABD’nin en popüler sohbet programı ‘Saturday Night Live’ı (SNL) sunan ilk Asperger sendromlu kişi olarak tarihe geçti. Dogecoin hakkında söyledikleriyse kripto para biriminin değerini düşürdü.

Bir ilk: Thodex mağdurunun davası kabul

İsrail polisi yine kan döktü: 90 yaralı

Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında çıkan arbedede aralarında bir yaşında bebek ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 90 kişi yaranlandı.

‘Çin aşısı ne zaman gelecek’ sorusunu bir de büyükelçilik müsteşarı yanıtladı

Çin Büyükelçilik MüsteşarıÇeng Weihua bu ay içinde yeni bir parti Sinovac aşısının geleceğini söyledi.

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Uzmandan temaslılara test uyarısı

Hayalinizdeki işi bulduk: Uyumanız karşılığında para veriyorlar

Uyku sağlığı üzerine çalışan bir şirket uyuması için maaş vereceği elemanlar arıyor.

Rio’nun son vahşi macaw papağanı Juliet aşkı arıyor

Fotoğraf: Unsplash
Ders: 1980 öncesinin sağ-sol çatışmaları; kitap: Çizgi roman ‘Turkish Kaleidoscope’
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SON HABERLER

Fiyatlar halde ‘uçmuş’, pazarda ‘kudurmuş’

‘Tam kapanma’ günlerini yaşayan Türkiye’de, süreç başladığından beri ilk kez semt pazarları kuruldu. 29 Nisan-8 Mayıs arasını ‘boş geçen’ pazarcılar bugün tezgahlarını açtı. Beşiktaş ilçesindeki cumartesi pazarında edindiğim izlenime göre esnaf da alışverişe giden de fiyatların yüksek olmasından şikayetçiydi. Esnafa göre halde fiyatlar uçmuştu; semt sakinlerine göre ise tezgahlardaki fiyatlar!

Ders: 1980 öncesinin sağ-sol çatışmaları; kitap: Çizgi roman ‘Turkish Kaleidoscope’

Jenny White’ın yazdığı, Ergün Gündüz’ün resimlediği çizgi roman Turkish Kaleidocope, bu hafta ABD’de piyasaya çıktı, önümüzdeki günlerde Türkçe olarak da yayınlanacak. Faruk, Nuray, Yunus ve Orhan’ın hikayesini merak edenler alıp okuyacak. Kitabı, Amerikan üniversitelerindeki öğrenciler de okuyacak. Çünkü çizgi roman aynı zamanda bir ders kitabı.