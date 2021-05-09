Akşam Postası / 9 Mayıs 2021

İkizdere’ye demir kapı: ‘Bizi durduramazlar’

Fotoğraf: Diken

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’a karşı başlayan halk direnişi 19’uncu gününde. Taş ocağı alanı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Peker’den üçüncü video: Karakolda milletvekilinin kemiklerini kırdırdım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, üçüncü videosunu yayımladı.

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Musk’ın ‘şakası’ sonrası Dogecoin çakıldı

Fotoğraf: Reuters

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, ABD’nin en popüler sohbet programı ‘Saturday Night Live’ı (SNL) sunan ilk Asperger sendromlu kişi olarak tarihe geçti. Dogecoin hakkında söyledikleriyse kripto para biriminin değerini düşürdü.

İsrail polisi yine kan döktü: 90 yaralı

Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında çıkan arbedede aralarında bir yaşında bebek ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 90 kişi yaranlandı.

‘Çin aşısı ne zaman gelecek’ sorusunu bir de büyükelçilik müsteşarı yanıtladı

Çin Büyükelçilik MüsteşarıÇeng Weihua bu ay içinde yeni bir parti Sinovac aşısının geleceğini söyledi.

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Hayalinizdeki işi bulduk: Uyumanız karşılığında para veriyorlar

Uyku sağlığı üzerine çalışan bir şirket uyuması için maaş vereceği elemanlar arıyor.

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