Hayalinizdeki işi bulduk: Uyumanız karşılığında para veriyorlar

Uyku sağlığı üzerine çalışan bir şirket uyuması için maaş vereceği elemanlar arıyor.

Yatak tavsiyeleri, uyku rehberleri hazırlayan şirket Eachnight, şekerlemenin faydaları ve zararları üzerine teorileri test edeceği araştırması için uyku ekibi kuruyor.

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Şirketin internet sitesinde “Şekerlemenin faydalarını test etmek için yardımınıza ihtiyacımız var” diye duyurulan iş için 30 gün boyunca şekerleme karşılığında 1500 dolar (12 bin 300 lira) ödenecek.

İşin güzel tarafı ise bu rüyaları süsleyen iş için dünyanın her yerinden başvuru alınması. 18 yaşında olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek yeterli. Uyku ekibine katılanların kendilerine verilen talimatları anlaması ve deneyimlerini ayrıntılı olarak anlatması gerektiğinden İngilizce bilmesi şart.

30 gün boyunca dinlenmiş hissetmek için en iyi şekerleme süresi, şekerlemenin yorgunluğa, hafızaya ve verimliliğe etkilerinin test edileceği çalışmada tek yapmanız gereken size söylenen zamanda uyumak ve uykunuzu değerlendirmek.

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Başvurular 31 Mayıs’a kadar şirketin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.