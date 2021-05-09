Uzmandan temaslılara test uyarısı

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Covid-19 temaslılarının PCR testi yaptırmak için en az üç gün beklemesi gerektiğini söyledi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor, son günlerde dile getirilen PCR testlerinin negatif çıktığı ve mutasyonların PCR testinden kaçabildiğine dair görüşün doğru olmadığını savunarak şöyle devam etti: “En iyi PCR yöntemi bile yüzde 80 tanı koydurur. Ama halkımızda şöyle bir sıkıntı var; evde bir kişi pozitif çıkınca, ilk temas günü bizim için önemli. Testin en erken üç gün veya ortalama olarak da beşinci gün alınması gerekiyor. İşyerinde mesela birisi ile temas ettiğinizde eğer siz hemen aynı gün veya ertesi gün test verirseniz negatif çıkarsınız ama testiniz daha sonraki günlerde pozitifleşebilir.”

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Savaşçı, doğru zamanda alınan test örneğinin önemini vurguladıi: “Hemen paniğe sevk olmadan, temas ettiğimiz günün en erken üçüncü gününden sonra mutlaka PCR testi yaptırmamız gerekir. İşlem sırasında da işlemin doğru şekilde yapılmasına müsaade etmemiz gerekiyor. Eğer kaçış yapıp düzgün örnek vermezsek testimiz negatif çıkacaktır, bu da ilerleyen dönemlerde hem tedavi almamızı geciktirmiş olacağız hem de hastalığınız ilerleyip bizim şu anda özellikle gençlerde gördüğümüz akciğerin ileri evre tutulumu ile başvurulara neden olacaktır. Aynı aile içinde bir kişi pozitif çıkıyor, diğer kişiler aynı gün test yaptırdıkları için de negatif çıkıyor. Aslında yanıltıcı bir negatiflik oluyor. O kişi ertesi gün çıkıp dolaşmaya başlıyor, işine gidiyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyor, ev içinde de diğerleri ile temas kurmaya başlıyor. ‘Negatif çıktım‘ diye virüsü fark etmeden yaymış oluyor, kendi hastalığı da başlamış ve ilerlemiş oluyor.”

‘Okullar eylül dönemine kadar açılmasın‘

‘Tam kapanma’nın sona ermesinin ardından vaka artışları olabileceğine dikkat çeken uzman doktor şu uyarılarda bulundu: “Tatilden döndükten sonra mutlaka kendilerini biraz izole etsinler. Özellikle turizm cenneti olan bazı merkezlerde vaka sayıları kapanmanın bitmesiyle artabilir. Oradaki vatandaşlarımız sahillerde, eğlencelerde, kaldıkları yerlerde, ev içi temas da dahil ne yazık ki tedbirlere dikkat edemiyorlar. ‘Kapanma bitti‘ diye bütün kurallar ortadan kalkmayacak, kademeli bir geçiş olacaktır. Okulları lütfen artık açmayalım, okullar eylül dönemine kadar açılmasın. Öğretmenlerin büyük kısmı aşılanmadı. Çocukların bulaştırma oranları halen çok yüksek. Okulları açmadan bu süreci aşılanma ile tamamlayabilirsek tekrar istenmeyen vaka artışı da yaşanmayacaktır.”