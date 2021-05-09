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Yaramazlara biraz batar!

Uluslararası Finans Enstitüsü başkanı: Doların gerçek değeri 9,5 lira

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) dolar/TL’nin gerçek kurunun 9,5 düzeyinde güncelledi.

IIF Başkanı Robin Brooks, Twitter paylaşımında, geçmişte bu tarz değişikliklerin cari hesaptan kaynaklandığını, şimdi ise kararlarını yönlendiren faktörün para akışı olduğunu belirtti.

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Yabancı yatırımcıların 2020’nin büyük bölümünü Türkiye’den para çıkararak geçirdiğinin altını çizen Brooks grafikleri de paylaştı.

Merkez Bankası (MB) faiz kararını yüzde 19’da sabit tutmuştu. Ancak ardından kurda beklenen düşüş gülmemiş, dolar/TL 8.33 seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası yıl sonu anketine göre beklenti 8,71’e çıktı. 12 ay sonrası için beklenen rakam ise 8,95.

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MB faizi yüzde 19’da sabit tuttu

Kulaklar MB kararında, gözler satır aralarında

MB’nin yıl sonu dolar beklentisi 8,71’e çıktı

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