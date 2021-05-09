Giresunspor ve Adana Demirspor Süper Lig’e yükseldi

Adana Demirspor ve Giresunspor, 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek.

Adana Demirsporlu futbolcular bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. (Fotoğraflar: AA)

TFF 1’inci Lig’de son haftada konuk olduğu Menemenspor’u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, averajla şampiyon tamamladığı ligde Süper Lig’e çıkmayı başardı.

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Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig’e yükselmeyi başaran Adana Demirspor, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig’e döndü.

AA’nın aktardığına göre süper Lig’de 26 sezon aradan sonra mücadele edecek Adana temsilcisinde Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar’ın ardından bu sezon 3’üncü teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997’de Kayserispor ve 2016-2017’de Sivasspor’un ardından üçüncü kez bir takımı Süper Lig’e taşıdı.

Giresunspor, 44 yıl sonra Süper Lig’de

Deplasmanda Tuzlaspor’u 2-1 yenen Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi.

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Süper Lig’e yükselen Giresunspor oyuncuları sevinç yaşadı.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye’deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977’den bu yana Süper Lig’e hasret kalmıştı.

TFF 1’inci Lig’e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz yedi sezondur bulunduğu ligde mücadele veren Giresunspor, yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6’ncı sırada bitirerek play-off hakkı elde etmişti.

Bu sezon istikrarlı bir grafik sergileyen yeşil beyazlı takım, ligin son haftasında da hata yapmadı ve Adana Demirspor’un ardından Süper Lig’e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.

Play-off eşleşmeleri belli oldu

34’üncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6’ncı sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.

Play-off’ta lig üçüncüsü Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde ilk maçlar 5’inci ve 6’ncı takımların sahasında yapılacak.